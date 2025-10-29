09:43
В канун выборов в Оше началась профилактическая операция «Экстремист»

В Оше сотрудники городского управления внутренних дел начали профилактическое мероприятие под названием «Экстремист», направленное на обеспечение общественной безопасности в преддверии выборов. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

Цель рейда — предотвратить нарушения закона, радикальные и экстремистские проявления, а также укрепить общественный порядок.

В рамках операции правоохранители проверяют общественные места, мечети, медресе, религиозные учебные центры, а также арендованные квартиры.

Милиция Оша призывает горожан соблюдать порядок и не поддаваться на провокации, особенно в период избирательной кампании.
