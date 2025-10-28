15:14
Происшествия

Огромный кусок ледника Исмоили Сомони откололся в Таджикистане

В Таджикистане от ледника Исмоили Сомони откололась крупная часть. Инцидент произошел 25 октября около 11.00 в районе села Сафедоби Таджикабадского района. Об этом сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны.

По данным ведомства, отколовшаяся масса льда длиной около 2 километров, высотой 25 метров и шириной до 200 метров сползла вниз по ущелью. К 14.00 ситуация стабилизировалась, угрозы для населения напрямую нет.

Жертв и серьезных разрушений не зафиксировано. Однако специалисты предупреждают, что из-за продолжительных дождей и возможных новых отколов существует риск подтоплений и оползней, особенно в окрестностях села Гулрез, где может пострадать сельское хозяйство.

По информации КЧС, сотрудники ведомства продолжают мониторинг ледника и оценивают потенциальные риски для близлежащих населенных пунктов.
