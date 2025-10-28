Огромный кусок ледника Исмоили Сомони откололся в Таджикистане

В Таджикистане от ледника Исмоили Сомони откололась крупная часть. Инцидент произошел 25 октября около 11.00 в районе села Сафедоби Таджикабадского района. Об этом сообщает агентство Asia-Plus со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) страны.
Жертв и серьезных разрушений не зафиксировано. Однако специалисты предупреждают, что из-за продолжительных дождей и возможных новых отколов существует риск подтоплений и оползней, особенно в окрестностях села Гулрез, где может пострадать сельское хозяйство.
По информации КЧС, сотрудники ведомства продолжают мониторинг ледника и оценивают потенциальные риски для близлежащих населенных пунктов.