15:42
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Происшествия

В Бишкеке избили Мирлана Таалайбекова (Царикаева) — СМИ

Начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова, известного в соцсетях как Царикаев, избили четверо мужчин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пострадавшего.

По их данным, у Мирлана Таалайбекова сломаны челюсть и зубы, есть ссадины на голове, руках, ногах. Он прошел медэкспертизу и лечится в больнице. Происшествие случилось на западе столицы примерно в 1.30.

Бывший коллега Мирлана Таалайбекова инспектор Надыр Жусупов приехал на место происшествия. Он сообщил, что в машину главы муниципальной инспекции, в которой тот ехал с супругой, врезалась «Тойота».

«Из авто вышли два парня, потом приехали еще двое. Словесная перепалка закончилась тем, что Таалайбекова отвели в неосвещенное место и избили. Жусупов рассказал, что двое подозреваемых сбежали, но их нашли. Всех доставили в отделение. Медосвидетельствование показало, что задержанные были пьяны», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348536/
просмотров: 1610
Версия для печати
Материалы по теме
Избиение Царикаева в Бишкеке. В милиции рассказали подробности инцидента
В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины
В Бишкеке в больницу доставили избитую женщину, милиция задержала ее супруга
Подозреваемых в нападении на супружескую пару в ТЦ Vefa задержали в Бишкеке
Тренер по боксу со своими учениками избили охранника центра отдыха в Балыкчи
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — Минздрав создает комиссию
Лжесотрудник прокуратуры и еще трое задержаны за избиение парней в Бишкеке
В Чолпон-Ате погиб 24-летний парень — задержаны трое подростков
В Бишкеке толпа избила парней — милиция ищет подозреваемых
В Джалал-Абаде избили 16-летнего парня. Он скончался в больнице через 14 дней
Популярные новости
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за&nbsp;мошенничество ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
15:40
В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках В Бишкеке задержан водитель, везший ребенка на руках
15:39
Избиение Царикаева в Бишкеке. В милиции рассказали подробности инцидента
15:21
Самые смешные фото показали организаторы конкурса Nikon Comedy Wildlife Awards
15:08
В Бишкеке водитель не справился с управлением. Машина врезалась в дерево
15:05
Как выглядит Белый дом после решения Трампа построить бальный зал