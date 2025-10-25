Начальника муниципальной инспекции Мирлана Таалайбекова, известного в соцсетях как Царикаев, избили четверо мужчин. Об этом пишут СМИ со ссылкой на пострадавшего.

По их данным, у Мирлана Таалайбекова сломаны челюсть и зубы, есть ссадины на голове, руках, ногах. Он прошел медэкспертизу и лечится в больнице. Происшествие случилось на западе столицы примерно в 1.30.

Бывший коллега Мирлана Таалайбекова инспектор Надыр Жусупов приехал на место происшествия. Он сообщил, что в машину главы муниципальной инспекции, в которой тот ехал с супругой, врезалась «Тойота».

«Из авто вышли два парня, потом приехали еще двое. Словесная перепалка закончилась тем, что Таалайбекова отвели в неосвещенное место и избили. Жусупов рассказал, что двое подозреваемых сбежали, но их нашли. Всех доставили в отделение. Медосвидетельствование показало, что задержанные были пьяны», — говорится в сообщении.