Из-за кортежа Бердымухамедова беременную не пропустили в больницу. Она умерла

В Туркменабаде 15 октября женщина на седьмом месяце беременности умерла из-за силовиков, не пропускающих машину во время проезда кортежа президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Об этом сообщила туркменская служба «Радио Свобода».

В этот день Сердар Бердымухамедов участвовал в церемонии закладки фундамента нового комплекса. Из-за визита главы государства в городе перекрыли почти все улицы, движение транспорта и пешеходов ограничили.

Супруг женщины вез ее в больницу, но по дороге их остановили силовики и не позволили проехать. Мужчина на коленях просил их пропустить, но ему сказали идти в районную больницу через переулки. По пути женщина умерла у него на руках. Когда они добрались до больницы, врачи сказали, что помочь уже ничем нельзя.

По информации издания, к мужчине пришли сотрудники службы безопасности и потребовали, чтобы он не разглашал информацию. Как сообщили местные жители, дом семьи охраняют силовики, а самому мужчине угрожают.

Работники больницы рассказали, что в день визита президента даже машины скорой помощи не могли выехать.

Власти Туркменистана не комментируют случившееся. Местные СМИ о происшествии не сообщают.