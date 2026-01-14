23:30
Происшествия

В Таджикистане судья Конституционного суда погиб, упав с девятого этажа

В Таджикистане судья Конституционного суда Джамшед Джамшедзода погиб, упав с девятого этажа. Об этом сообщают местные СМИ.

По словам свидетелей, неясно, произошло ли это в результате несчастного случая или он покончил с собой.

из интернета
Фото из интернета. Джамшед Джамшедзода

Представитель полиции отказался дать дополнительные сведения, ограничившись заявлением, что возбуждено уголовное дело.

52-летний Джамшедзода был назначен судьей Конституционного суда в 2019 году по предложению президента Таджикистана Эмомали Рахмона с учетом квоты для Горно-Бадахшанской автономной области.

До этого он много лет работал в научно-исследовательских учреждениях страны, с 2011 по 2019 год был членом Центральной избирательной комиссии, кандидат юридических наук. У него остались жена и трое детей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357875/
просмотров: 235
