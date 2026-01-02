10:58
Происшествия

Взрыв в горнолыжном баре в Швейцарии: среди пострадавших кыргызстанцев нет

Около 40 человек погибли и не менее 100 пострадали в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии, сообщают издания Blick и Le Nouvelliste со ссылкой на очевидцев.

Взрыв произошел 1 января около 1.30 в подвальном помещении бара Le Constellation во время празднования Нового года, после чего огонь начал стремительно распространяться по зданию. Причиной могло стать неосторожное обращение с пиротехникой. Власти исключают версию теракта, заявила генпрокурор кантона Вале Беатрис Пиллу.

МИД Кыргызстана уточняет, что, по предварительным данным, среди погибших или пострадавших граждан КР нет.
