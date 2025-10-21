«Нет и не будет попыток замять дело». Администрация президента о резонансном ДТП

Руководитель службы информационной политики администрации президента КР Дайырбек Орунбеков на своей странице в социальных сетях прокомментировал резонансное ДТП в центре Бишкека, в результате которого погиб 13-летний Тимур.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 октября на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова. В результате столкновения с Lexus RX 330 автомобиль Toyota Camry вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов. На месте погиб подросток. Остальные трое пострадавших госпитализированы с различными травмами.

Сегодня мать погибшего мальчика обратилась к общественности и властям с просьбой не допустить замалчивания дела и привлечь всех причастных к ответственности.

Дайырбек Орунбеков выразил глубокие соболезнования семье погибшего и подчеркнул, что «никаких попыток замять или скрыть это дело не было и не будет». Он отметил, что правоохранительные органы действуют строго в рамках закона и принципов справедливости.

По словам руководителя пресс-службы, расследование ведет Министерство внутренних дел, а министр лично взял ситуацию под контроль. Все происшествия, связанные со смертью людей, находятся на особом контроле руководства правоохранительных органов.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 312 Уголовного кодекса КР — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Подозреваемым является несовершеннолетний водитель. По решению суда он помещен в исправительное учреждение для несовершеннолетних на время следствия.

Дайырбек Орунбеков призвал общественность доверять следствию и не поддаваться на провокации. Он подчеркнул, что все обстоятельства ДТП будут тщательно расследованы, а виновные понесут наказание в соответствии с законом.

Отметим, что 17-летнего подозреваемого арестовали на месяц. Суд постановил направить его в воспитательно-трудовую колонию № 14 села Вознесеновка Чуйской области на период следствия.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего, если будет установлено, что ДТП произошло вследствие ненадлежащего надзора или передачи машины лицу без права управления.