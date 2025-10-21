Гибель 13-летнего подростка. Мама мальчика обратилась к властям страны

Мама 13-летнего Тимура, погибшего, когда несовершеннолетний водитель без прав сбил его на тротуаре в Бишкеке, обратилась к властям страны с призывом наказать виновного по всей строгости закона.

По ее словам, сторона виновного принимает всяческие меры, чтобы замять дело.

В пресс-службе ГУВД напомнили, что возбуждено уголовное дело по статье 312 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств) УК КР. Подозреваемый задержан и по решению суда водворен под арест в исправительную колонию для несовершеннолетних.

Милиция заверяет, что нет никаких попыток замять дело. Расследование находится на особом контроле руководства, и все процессуальные действия будут проведены в рамках закона.

Напомним, ДТП произошло вечером 18 октября на пересечении улиц Боконбаева и Абдрахманова. В результате столкновения с Lexus RX 330 автомобиль Toyota Camry вылетел на тротуар и сбил четырех пешеходов. На месте погиб 13-летний мальчик. Остальные трое пострадавших госпитализированы с различными травмами.

После ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств». 17-летнего подозреваемого арестовали на месяц. Суд постановил направить его в воспитательно-трудовую колонию № 14 села Вознесеновка Чуйской области на период следствия.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего, если будет установлено, что ДТП произошло вследствие ненадлежащего надзора или передачи машины лицу без права управления.