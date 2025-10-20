11:07
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке 17-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП, арестовали на месяц

Фото из социальных сетей. В Бишкеке 17-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП, арестовали на месяц

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека в отношении 17-летнего подозреваемого А.А., 2008 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным следствия, подросток, управляя автомобилем, стал участником резонансного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Суд постановил направить его в воспитательно-трудовую колонию № 14 села Вознесеновка Чуйской области на период следствия.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, лицо, достигшее 16 лет, подлежит уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. За подобное преступление предусмотрено наказание по статье 312 Уголовного кодекса КР — до 10 лет лишения свободы. Суд также может назначить дополнительные меры в виде лишения права управления транспортными средствами.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего, если будет установлено, что ДТП произошло вследствие ненадлежащего надзора или передачи автомобиля лицу без права управления.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347732/
просмотров: 548
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД
В Бишкеке задержан 17-летний водитель без прав, по вине которого погиб подросток
На улице 7 Апреля в Бишкеке перевернулся грузовик
Смертельное ДТП на Иссык-Куле: дети стали свидетелями гибели матери
На улице Байтика Баатыра дерево придавило машину
Под Кантом поезд сбил легковушку: кто виноват, рассказали в «Кыргыз темир жолу»
Поезд столкнулся с легковушкой в Новопокровке — три человека тяжело ранены
Ежегодно на дорогах в мире погибает 1,2 миллиона человек
Новый электробус столкнулся с легковушкой в центре Бишкека
Сколько получили пострадавшие в ДТП, рассказали в Госстраховой организации
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали В Бишкеке мужчина угрожает расправой над учениками. Детей ряда школ эвакуировали
ГКНБ задержал автора угроз о&nbsp;терактах в&nbsp;Бишкеке: ею&nbsp;оказалась гражданка&nbsp;КР ГКНБ задержал автора угроз о терактах в Бишкеке: ею оказалась гражданка КР
В&nbsp;Бишкеке обнаружен подпольный цех по&nbsp;производству контрафактного алкоголя В Бишкеке обнаружен подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в&nbsp;Кыргызстане Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
20 октября, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 октября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 октя...
10:59
В Кыргызстане на всех избирательных участках проходит тестовое голосование
10:57
Практическая помощь регионам. Детские хирурги провели операции в Манасе
10:55
Руководителям территориальных управлений Оша вручили новые служебные автомобили
10:52
В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов сомов