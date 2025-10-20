Фото из социальных сетей. В Бишкеке 17-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП, арестовали на месяц

Постановлением Первомайского районного суда города Бишкека в отношении 17-летнего подозреваемого А.А., 2008 года рождения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По данным следствия, подросток, управляя автомобилем, стал участником резонансного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб человек. Суд постановил направить его в воспитательно-трудовую колонию № 14 села Вознесеновка Чуйской области на период следствия.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Согласно законодательству Кыргызской Республики, лицо, достигшее 16 лет, подлежит уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, повлекшее смерть человека. За подобное преступление предусмотрено наказание по статье 312 Уголовного кодекса КР — до 10 лет лишения свободы. Суд также может назначить дополнительные меры в виде лишения права управления транспортными средствами.

Кроме того, будет дана правовая оценка действиям родителей несовершеннолетнего, если будет установлено, что ДТП произошло вследствие ненадлежащего надзора или передачи автомобиля лицу без права управления.