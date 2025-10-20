11:08
Происшествия

В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов сомов

В Бишкеке в муниципальную собственность возвращен участок в 55 миллионов 493 тысячи сомов, сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района, установлено, что земельный участок площадью 0,23 гектара, расположенный по улице Сыдыгалиева, в 2011 году незаконно передан в частную собственность.

В результате принятых прокурорских мер правоустанавливающие документы признаны недействительными, а участок, рыночная стоимость которого составляет более 55 миллионов сомов, возвращен в муниципальную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347749/
