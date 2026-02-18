22:48
Общество

Запущен первый контейнерный поезд по маршруту КНР — КР — РУз — РТ

Первый контейнерный поезд по маршруту Китай — Кыргызстан — Узбекистан — Таджикистан отправился со станции «Ланьчжоу» в направлении «Душанбе-2». Об этом пишет Podrobno.uz.

Состав преодолеет более 3,5 тысячи километров за 18-20 дней, став новым звеном регионального транспортного коридора.

Проект реализован совместным предприятием UTK International Logistics Co. Ltd, созданным в КНР при участии АО «Узтемирйулконтейнер». Узбекская компания выступила ключевым соучредителем и обеспечила организацию перевозки.

В состав поезда вошли восемь 40-футовых контейнеров с товарами народного потребления и строительной техникой.

Запуск маршрута стал практическим продолжением договоренностей, достигнутых в 2025 году на встрече лидеров Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в Душанбе.
