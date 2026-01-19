08:53
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Происшествия

На юге Испании сошли с рельсов два скоростных поезда, погибли более 20 человек

На юге Испании сошли с рельсов два скоростных поезда, погибли более 20 человек, сообщает RTVE.

ЧП произошло в Адамузе (провинция Кордова). По данным СМИ, сначала сошел с рельсов поезд, следовавший из Малаги в Мадрид. Он выехал на пути встречного направления, по которым в это время двигался поезд. В результате столкновения также сошел с рельсов.

Столкновение было похоже по силе «на землетрясение», цитирует СМИ одного из пассажиров.

Всего, по предварительным сведениям, в двух составах могло находиться до 400 человек. Движение поездов на этом участке остановлено.

«Поступающая информация очень серьезная», — написал в Х министр транспорта Испании Оскар Пуэнте. 

Спасатели продолжают доставать пассажиров, которые не могут выбраться из поезда самостоятельно.
