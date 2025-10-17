Активного члена ОПГ Камчи Кольбаева задержали в Кыргызстане

Активного члена организованной преступной группы, входившего в ближайшее окружение ликвидированного криминального авторитета Камчи Кольбаева, задержали.
Как уточнил пресс-центр ГКНБ, задержан гражданин С.Д.О., ранее судимый за тяжкие преступления. По оперативным данным, он поддерживал связи с преступными сообществами иностранных государств и имел амбиции занять высокое положение в криминальной иерархии, вплоть до статуса «вора в законе».
По факту возбудили уголовное дело по статье 283 УК КР («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта»). Изъятое оружие и наркотики направили на экспертизу.
Кроме того, следственные органы проверяют причастность задержанного к незаконному обороту оружия и другим преступлениям.
С.Д.О. водворили в изолятор временного содержания ГКНБ. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможных связей и роли задержанного в деятельности преступных структур.