Угроза ученикам. В школах Ленинского района Бишкека усилены меры безопасности

Милиция Ленинского района столицы перешла на усиленный режим работы в образовательных учреждениях. Как сообщили в районном управлении внутренних дел, меры направлены на обеспечение безопасности учащихся, учителей и родителей.

Сотрудники милиции дежурят возле школ, патрулируют прилегающие территории и оперативно реагируют на обращения граждан. Особое внимание уделяется общественному порядку и предотвращению любых инцидентов.

По данным Ленинского РУВД, все школы района работают в штатном режиме. Обстановка спокойная, нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Напомним, ранее принято решение перевести столичные школы на онлайн-обучение, так как в мессенджерах распространили видео, на котором мужчина угрожает физической расправой над учащимися. Милиция установила личность угрожавшего. Им оказался гражданин Украины Ярослав Овсюк. Он объявлен в международный розыск за телефонный терроризм.

В мэрии сначала заявили, что 17 октября все муниципальные школы Бишкека переведут на онлайн-обучение. Однако около полуночи передумали. В муниципалитете отметили, что, по информации МВД, угрожающий расправой в видеороликах мужчина находится не в Кыргызстане. Все школы, указанные в списках, осмотрели, каких-либо подозрительных предметов или угроз безопасности не выявили.

