Комитет ЖК одобрил законопроект об обязательном страховании жилья

На заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции сегодня депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий»)» в первом чтении.

Информацию по законопроекту представила заместитель министра экономики Беназир Нурланова.

По ее словам, законопроект направлен на улучшение системы обязательного страхования жилья от пожара и стихийных бедствий. Его цель — повысить финансовую устойчивость страховой системы и усилить защиту граждан. Закон должен обеспечить своевременные и гарантированные страховые выплаты.

Депутаты призвали заменить в законопроекте все названия видов страхования с арабского на кыргызский язык, чтобы люди больше понимали суть страхования.

Ранее отмечалось, что в 2025 году по данному виду страхования в целом в стране зарегистрировано 247 страховых случаев, выплачено около 32 миллионов сомов. При этом за первые четыре месяца 2026 года выплаты по 90 страховым случаям составили 22,5 миллиона сомов.

Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» принят в КР в 2015 году. Полис в сельской местности обходится в 600 сомов в год, в городской — в 1,2 тысячи. В случае стихийного бедствия владельцы жилья могут получить до 500 тысяч сомов в селе и до 1 миллиона сомов в городе.

Депутаты одобрили законопроект.
