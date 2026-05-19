Власть

В ЖК поддерживают снижение порога выплат по страхованию жилья при ЧС

В ЖК поддерживают снижение порога выплат по страхованию жилья при ЧС. Об этом заявлено на заседании парламентского комитета по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции при рассмотрении проекта закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (в Гражданский кодекс, Закон «Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий»)».

Депутат Дастанбек Джумабеков отметил, что в законопроекте предлагается изменить критерии, связанные со скоростью ветра.

«Если ранее страховой случай фиксировался при скорости ветра 25 метров в секунду, теперь порог планируют снизить до 18 метров в секунду. Зачем нужно было подобное изменение? Складывается впечатление, что кабмин больше поддерживает интересы страховых компаний», — сказал он.

Однако заместитель председателя Государственной страховой организации Бактыгул Абдыжалиев отметил, что, наоборот, законопроектом усиливается защита граждан при ЧС.

«Были случаи, когда при ЧС скорость ветра со стороны Гидрометеорологической службы была определена в 18 метров в секунду и мы не могли произвести страховые выплаты, так как в законе прописано, что страховка выплачивается при скорости ветра 25 метров в секунду. Сейчас же если законопроект будет принят, то мы начнем выплачивать страховки по сниженному критерию», — добавил он.

Нардеп Дастан Бекешев пояснил, что это он предложил внести такую поправку в закон. В итоге Дастанбек Джумабеков согласился с необходимостью таких изменений и призвал поддержать законопроект.
