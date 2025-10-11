В Чуйской области мужчина подозревается в нападении на несовершеннолетнюю

В Чуйской области задержан мужчина, напавший на несовершеннолетнюю девочку в селе Садовом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в социальных сетях распространилась информация о том, что в Садовом мужчина попытался задушить 14-летнюю девочку.

11 октября 2025 года в ОВД Московского района с заявлением обратилась Р.Э., 1990 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неустановленного мужчины. В тот же день примерно в 18.00 на пересечении улиц Ситникова и Кошевого он повалил на землю и душил ее дочь К.А., 2011 года рождения.

Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный

Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 37-122 (покушение на убийство) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого — им оказался ранее судимый гражданин А.Р., 1994 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.