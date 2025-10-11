17:07
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Происшествия

В Чуйской области мужчина подозревается в нападении на несовершеннолетнюю

В Чуйской области задержан мужчина, напавший на несовершеннолетнюю девочку в селе Садовом. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, в социальных сетях распространилась информация о том, что в Садовом мужчина попытался задушить 14-летнюю девочку.

11 октября 2025 года в ОВД Московского района с заявлением обратилась Р.Э., 1990 года рождения, с просьбой принять меры в отношении неустановленного мужчины. В тот же день примерно в 18.00 на пересечении улиц Ситникова и Кошевого он повалил на землю и душил ее дочь К.А., 2011 года рождения.

ГУВД Чуйской области
Фото ГУВД Чуйской области. Задержанный
Факт зарегистрирован. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 37-122 (покушение на убийство) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого — им оказался ранее судимый гражданин А.Р., 1994 года рождения. Он задержан и водворен в изолятор временного содержания.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346868/
просмотров: 342
Версия для печати
Материалы по теме
Разыскивается несовершеннолетняя Бибимариям Турсунбаева
В Бишкеке задержан иностранец, находившийся в международном розыске
Подозреваемый в изнасиловании житель Узгена дал взятку следователю
Вовлечение 15-летней в занятие проституцией. Дело вернули на доследование
В Иссык-Атинском районе изнасиловали 4-летнюю девочку. Задержан подросток
В Ошской области задержан подозреваемый в похищении 10-летней девочки
В Джалал-Абаде подозреваемый в продаже наркотиков дал взятку милиционеру
С ножом в руках гонялся за девушкой. В Бишкеке задержали подозреваемого
Подозреваемый, сбежавший во время экспертизы в городе Ош, задержан
В Сузаке отчим насиловал несовершеннолетнюю падчерицу, он арестован
Популярные новости
Выявлена коррупционная схема в&nbsp;Госагентстве по&nbsp;управлению госимуществом Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
$5&nbsp;миллионов мимо бюджета: в&nbsp;Оше возвращают базу отдыха &laquo;Ак-Буура&raquo; $5 миллионов мимо бюджета: в Оше возвращают базу отдыха «Ак-Буура»
Отец задержанного в&nbsp;&laquo;Ак-Ордо&raquo; оказался связан с&nbsp;группировкой Доо Чынгыза Отец задержанного в «Ак-Ордо» оказался связан с группировкой Доо Чынгыза
Бизнес
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
11 октября, суббота
17:00
Новые правила въезда в Шенген: что ждет путешественников при пересечении границы Новые правила въезда в Шенген: что ждет путешественнико...
16:31
В Италии хотят ввести полный запрет на ношение паранджи и никаба
16:18
В Чуйской области мужчина подозревается в нападении на несовершеннолетнюю
16:00
Ошский театр кукол примет участие в международном фестивале в Алматы
15:42
Двойные стандарты? Семь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России