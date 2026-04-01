Раздавал детям конфеты с иглами. В Бишкеке задержали подозреваемого

В службу 102 вечером 28 марта поступило сообщение о том, что в жилмассиве «Ак-Ордо» неизвестный гражданин раздавал детям конфеты, внутри которых обнаружили фрагменты игл. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района Бишкека.

По ее данным, в ходе проверки с заявлением обратилась жительница жилмассива Б.Г., которая сообщила, что ее 11-летняя дочь и другие дети получили конфеты от неизвестного, внутри которых обнаружили иглы.

По факту следственная служба Ленинского РУВД возбудила уголовное дело. Назначены экспертизы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали подозреваемого — Н.Д. Его водворили в ИВС ГУВД.

При обыске по месту его проживания изъяли конфеты и другие вещественные доказательства.

Милиция обращается к населению с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и напомнить им о недопустимости принятия продуктов питания, сладостей и иных предметов от незнакомых.

Если во дворах или на детских площадках появляются неизвестные, не проживающие на данной территории, просят незамедлительно сообщать об этом по номеру 102.

В настоящее время следственные действия продолжаются.