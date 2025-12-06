22:58
Происшествия

Ушла из дома и не вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку

В управление внутренних дел Ленинского района 4 декабря 2025 года обратилась гражданка К.А. с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери — Айназик Чотоновой, 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД района столицы.

Фото пресс-службы УВД Ленинского района Бишкека
По словам матери, 3 декабря 2025 года примерно в 07.50 Айназик вышла из дома (жилмассив «Ак-Ордо-3», улица Ырыскы) в школу № 82, однако до учебного заведения девушка не дошла и домой не вернулась. На данный момент ее местонахождение неизвестно, связь с ней отсутствует.

Приметы :

• рост 150–155 сантиметров;
• телосложение худощавое;
• волосы короткие, черные;
• глаза черные, крупные;
• была одета в черную куртку с белыми манжетами и белым воротником, черные штаны, черные ботинки;
• при себе имела сумку серого цвета;
• особых примет нет.

При наличии какой-либо информации обращаться по телефонам:

0 (312) 650522, 0 (708) 800527, 0 (312) 352605, 996 (705) 307703.
