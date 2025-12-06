Ушла из дома и не вернулась. Милиция разыскивает 16-летнюю бишкекчанку

В управление внутренних дел Ленинского района 4 декабря 2025 года обратилась гражданка К.А. с просьбой оказать содействие в поиске ее дочери — Айназик Чотоновой, 2009 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УВД района столицы.
Приметы :
• рост 150–155 сантиметров;
• телосложение худощавое;
• волосы короткие, черные;
• глаза черные, крупные;
• была одета в черную куртку с белыми манжетами и белым воротником, черные штаны, черные ботинки;
• при себе имела сумку серого цвета;
• особых примет нет.
При наличии какой-либо информации обращаться по телефонам: