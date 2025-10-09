Задержан мужчина, избивший девушку. Она отказалась писать заявление

Милиция задержала мужчину, который нанес побои девушке в районе пересечения улиц Фрунзе и Гагарина в Бишкеке. Видео распространено в социальных сетях.

Как заявили в пресс-службе УВД Ленинского района, данный факт зарегистрирован в АИС. Сотрудники милиции установили личности граждан, запечатленных на видео. Их доставили в отделение милиции.

Кем граждане приходятся друг другу, не сообщается. По данным правоохранительных органов, девушка 2007 года рождения отказалась писать заявление.

В отношении мужчины 1998 года рождения составлен административный протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Он помещен в камеру временного содержания УВД Ленинского района.

Фото УВД Ленинского района. Задержан мужчина, избивавший на улице девушку

В УВД напомнили, что любое проявление агрессии и насилие в общественных местах недопустимы и будут пресекаться в соответствии с законом.