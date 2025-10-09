13:22
USD 87.45
EUR 101.58
RUB 1.07
Происшествия

Задержан мужчина, избивший девушку. Она отказалась писать заявление

Милиция задержала мужчину, который нанес побои девушке в районе пересечения улиц Фрунзе и Гагарина в Бишкеке. Видео распространено в социальных сетях.

Как заявили в пресс-службе УВД Ленинского района, данный факт зарегистрирован в АИС. Сотрудники милиции установили личности граждан, запечатленных на видео. Их доставили в отделение милиции.

Кем граждане приходятся друг другу, не сообщается. По данным правоохранительных органов, девушка 2007 года рождения отказалась писать заявление.

В отношении мужчины 1998 года рождения составлен административный протокол по статье 126 «Мелкое хулиганство» Кодекса о правонарушениях. Он помещен в камеру временного содержания УВД Ленинского района.

УВД Ленинского района
Фото УВД Ленинского района. Задержан мужчина, избивавший на улице девушку

В УВД напомнили, что любое проявление агрессии и насилие в общественных местах недопустимы и будут пресекаться в соответствии с законом.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/346573/
просмотров: 839
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров: Судьбу смертной казни решит народ
МВД возбудило уголовное дело в отношении лжебрата убитой на Иссык-Куле девушки
В Бишкеке мужчина пнул девушку в ресторане — его задержали
Муфтий КР: Нападение на женщину равносильно выступлению против Аллаха
Заставляют носить хиджаб. Девушка заявила о насилии со стороны родителей
Каждая третья женщина в мире подвергнется сексуальному насилию — ООН
В Бишкеке задержали еще одного подозреваемого в избиении жены
Эдиль Байсалов рассказал, почему не было создано ведомство по защите прав женщин
Страх распада семьи. Почему пострадавшие от насилия не идут в милицию
Приговор обвиняемому в жестоком убийстве Айжан Алыкуловой оставлен в силе
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой&nbsp;6 (обновлено) В Кыргызстане ночью произошло землетрясение магнитудой 6 (обновлено)
Выявлена коррупционная схема в&nbsp;Госагентстве по&nbsp;управлению госимуществом Выявлена коррупционная схема в Госагентстве по управлению госимуществом
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Пострадали жилые дома и&nbsp;соцобъекты Землетрясение в Кыргызстане. Пострадали жилые дома и соцобъекты
За&nbsp;неделю в&nbsp;КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и&nbsp;пассажиров За неделю в КР выявили более 400 тысяч непристегнутых водителей и пассажиров
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; присоединился к&nbsp;Принципам ответственного банковского дела ООН «Элдик Банк» присоединился к Принципам ответственного банковского дела ООН
Я&nbsp;не&nbsp;планировала ничего менять, но&nbsp;потом увидела его... Я не планировала ничего менять, но потом увидела его...
В&nbsp;селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение В селе Зардалы впервые появилось цифровое эфирное телевидение
Выбирай, как пользоваться связью! MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, созданный тобой Выбирай, как пользоваться связью! MIX от MEGA — тариф, созданный тобой
9 октября, четверг
13:15
Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продуктов питания в Кыргызстан Челябинская область РФ хочет увеличить поставки продукт...
12:47
Выборы-2025. Более 87 миллионов сомов потратят на бумагу для печати бюллетеней
12:23
Владимир Путин и Ильхам Алиев договорились о встрече — Дмитрий Песков
12:11
Shutdown в США: Сенат в шестой раз не смог одобрить финансирование правительства
12:09
Задержан мужчина, избивший девушку. Она отказалась писать заявление