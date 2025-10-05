18:10
Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году

Более 450 нелегальных мигрантов депортировали из России в 2025 году по инициативе московских полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по городу Москва.

иллюстративное
Фото иллюстративное

По ее данным, сотрудниками управления по вопросам миграции проведено 7 тысяч 632 проверки соблюдения миграционного законодательства в общественных местах Москвы, торговых центрах, точках общественного питания, а также в хостелах и на строительных объектах.

В результате проведенной работы в части реализации административного законодательства выявлено свыше 58 тысяч правонарушений в сфере миграции, из них большая часть — 15 тысяч фактов нарушений иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в России, количество нарушений правил привлечения иностранных граждан или лиц без гражданства к трудовой деятельности составило свыше 5 тысяч.

Выявлено 242 лица, находившихся в розыске за совершение различных преступлений, в том числе тяжких, 430 — страдающих опасными заболеваниями, 100 — въехавших на территорию РФ по поддельным документам. В отношении около 1,4 тысячи мигранто приняты решения о выдворении, депортировано более 450 иностранных граждан указанных категорий.

Кроме того, с начала года силовики зафиксировали 3,7 тысячи случаев незаконной постановки мигрантов на учет.
