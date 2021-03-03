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Техноблог

Самую длинную обувь в мире выпустит компания Adidas

Фото instagram.com/tommycashworldinstagram.com/tommycashworld

Эстонский рэпер Томми Кэш со спортивным брендом Adidas создал самую длинную пару кроссовок в мире. Об этом сообщило издание Highxstar.

По словам рэпера, изначально Adidas воспринял его идею о создании необычных кроссовок с большим удивлением, но через пять месяцев они реализовали задумку. Музыкант заявил, что устал от скучных, простых и трендовых вещей и решил выпустить что-то оригинальное.

Как стало известно, покупатели могут загрузить приложение бренда Adidas, зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше. Сегодня выберут победителей, которые получат бесплатно самые длинные кеды в мире. Точную длину обуви не сообщают.

Томми Кэш известен самобытным музыкальным стилем и эпатажным имиджем. Рэпер увлекается модой и дизайном. В 2018 году он представил свою коллекцию одежды, состоящую из свитшота, футболки, шарфа, носков и скейтборда.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/185230/
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