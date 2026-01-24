11:55
Общество

Мойщик автомобилей из Бишкека покоряет клиентов авторским рэпом

На одной из автомобильных моек Бишкека молодой человек в минуты отдыха развлекает клиентов песнями собственного сочинения. Он работает мойщиком машин, но признается, что не представляет свою жизнь без творчества.

Как выяснило 24.kg, талантливого исполнителя зовут Зарылбек Токтошев, ему 22 года. Все свои композиции он пишет сам. Особенность творчества парня — многоязычие — в песнях он органично смешивает кыргызский, русский и иногда английский языки.

Клиенты автомойки отмечают незаурядные способности молодого человека и его умение импровизировать прямо во время работы.

«Я вчера заехал на мойку авто и увидел, как он читает рэп. Моет машину и на ходу сочиняет. Молодец парень!» — поделился один из посетителей.

История Зарылбека — пример того, как талант может проявляться в самых неожиданных местах, находя отклик у случайных слушателей.
