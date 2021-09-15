Мексиканский рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос

Мексиканский рэпер Дэн Сур вживил в кожу головы десятки золотых цепей вместо волос. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

По их данным, 23-летний исполнитель решил стать первым рэпером в истории человечества, который будет обладателем прически, состоящей из золотых цепочек. Молодому человеку вставили в голову большое количество крючков, на которые крепятся ювелирные изделия.

«Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», — сказал рэпер.