23:25, 15 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Мексиканский рэпер вживил в голову десятки золотых цепей вместо волос
23:25, 15 сентября 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Мексиканский рэпер Дэн Сур вживил в кожу головы десятки золотых цепей вместо волос. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
По их данным, 23-летний исполнитель решил стать первым рэпером в истории человечества, который будет обладателем прически, состоящей из золотых цепочек. Молодому человеку вставили в голову большое количество крючков, на которые крепятся ювелирные изделия.
«Сейчас многие красят свои волосы. Правда в том, что мне хотелось сделать нечто особенное. Надеюсь, что люди не начнут меня копировать», — сказал рэпер.