Убийство гражданина Кыргызстана раскрыли в России

Сотрудники уголовного розыска на Камчатке раскрыли убийство гражданина Кыргызстана, совершенное его работодателем в мае 2025 года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МВД России.

«Сотрудники уголовного розыска совместно со следователем следственного органа установили, что смерть была насильственной. С учетом собранных материалов установлена причастность к совершению убийства 74-летнего работодателя пропавшего», — отметили в УМВД.

По данным ведомства, в июне 2025 года в полицию с заявлением о без вести пропавшем обратилась знакомая гражданина Кыргызстана, который длительное время проживал и работал грузчиком в магазине в городе Петропавловск-Камчатский. Мужчину объявили в федеральный розыск.

В сентябре 2025 года житель города во время прогулки с собакой в лесополосе на Восточном шоссе обнаружил мешок с человеческими останками.

«Экспертиза ДНК установила, что найденные останки принадлежат ранее пропавшему мужчине», — добавили в полиции.

Задержанный дал признательные показания и задержан. Ему предъявили обвинения по статье 105 УК РФ («Убийство»).