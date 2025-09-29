Подозреваемых в мошенничестве через WhatsApp задержали в Кара-Суу

Подозреваемых в серии мошеннических действий с использованием WhatsApp задержали в Кара-Суу. Об этом сообщило УВД Ошской области.

По его данным, 8 сентября 2025 года в Кара-Суйский РОВД обратился житель Ошa, 1969 года рождения, с заявлением. Он сообщил, что с мая по сентябрь неизвестный через мессенджер WhatsApp заказывал у него товары бытового назначения. Деньги злоумышленник якобы переводил через банковское приложение, однако присылал поддельные квитанции. В результате пострадавший передавал товары, не получая оплату.

На основании собранных материалов возбудили уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативных мероприятий милиция задержала двух подозреваемых: жительницу Таласской области Ш.Б., 1982 года рождения, и гражданку М. кызы К., 1994 года рождения.

Проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.