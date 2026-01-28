16:51
USD 87.45
EUR 103.72
RUB 1.14
Общество

В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены милиционеров

В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены сотрудников МВД. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Академии устойчивого развития Союза банков Кыргызстана Рустам Сарыбаев.

По его словам, многие граждане до сих пор активно попадают на уловки телефонных мошенников, которые используют поддельные сайты, ссылки, объявления.

«Мошенники звонят от имени банков, сотовых операторов, представляются сотрудниками правоохранительных органов и так далее. Оказывают психологическое давление, запугивают, говорят о срочности, обещают выгоду, манипулируют людьми», — сказал Рустам Сарыбаев.

Он подчеркнул, что банки никогда не запрашивают по телефону либо в мессенджерах пин-код, CVV-код, коды из SMS и данные интернет-банкинга.

«Если вас торопят и разговаривают с возмущением, это всегда признак мошенничества. Совместно с ГУУР МВД мы планируем установить манекены милиционеров для начала в Бишкеке — рядом с банкоматами. Телефонные мошенники «ведут» человека до банкоматов, вынуждают снимать денежные средства и тут же переводить им либо сообщникам. Манекены будут способствовать тому, чтобы у человека что-то щелкнуло в голове, что это мошенники. Такими постепенными решениями хотим доносить до населения важность повышения цифровой грамотности», — отметил Рустам Сарыбаев.

Он добавил, что установка манекенов — пример из международной практики.

Для этого уже определены 100 точек по столице. Позже планируется распространить инструмент по всей республике, поскольку статистика говорит о смещении мошенников в сторону регионов КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359638/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества
В парламенте призвали исключить спорные статьи в скандальном законопроекте МВД
Трое находящихся в международном розыске мужчин задержаны в Кыргызстане
Безопасность граждан — приоритет: глава кабмина обратился к личному составу МВД
Возвращение института рецидива. ГСИН придется строить колонию особого режима
Замначальника Алайского РОВД уволен — приходил на службу пьяным
МВД призывает родителей обеспечить безопасность детей в зимние каникулы
МВД предупреждает: катание на баллонах опасно для жизни
МВД России предложило эксперимент по организованному набору мигрантов
В городе Ош начал работу центр контроля за соблюдением Правил дорожного движения
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
16:44
В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль улицы Профсоюзной В Бишкеке под снос попадают около 400 объектов вдоль ул...
16:42
В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены милиционеров
16:32
В Бишкеке обнаружено более 13 тысяч подакцизных напитков без маркировки
16:13
Мэр Оша устроил разнос в школе: несъедобную выпечку велел унести домой ребенку
16:09
Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества