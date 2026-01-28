В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены милиционеров

В Бишкеке рядом с банкоматами хотят установить манекены сотрудников МВД. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил директор Академии устойчивого развития Союза банков Кыргызстана Рустам Сарыбаев.

По его словам, многие граждане до сих пор активно попадают на уловки телефонных мошенников, которые используют поддельные сайты, ссылки, объявления.

«Мошенники звонят от имени банков, сотовых операторов, представляются сотрудниками правоохранительных органов и так далее. Оказывают психологическое давление, запугивают, говорят о срочности, обещают выгоду, манипулируют людьми», — сказал Рустам Сарыбаев.

Он подчеркнул, что банки никогда не запрашивают по телефону либо в мессенджерах пин-код, CVV-код, коды из SMS и данные интернет-банкинга.

«Если вас торопят и разговаривают с возмущением, это всегда признак мошенничества. Совместно с ГУУР МВД мы планируем установить манекены милиционеров для начала в Бишкеке — рядом с банкоматами. Телефонные мошенники «ведут» человека до банкоматов, вынуждают снимать денежные средства и тут же переводить им либо сообщникам. Манекены будут способствовать тому, чтобы у человека что-то щелкнуло в голове, что это мошенники. Такими постепенными решениями хотим доносить до населения важность повышения цифровой грамотности», — отметил Рустам Сарыбаев.

Он добавил, что установка манекенов — пример из международной практики.

Для этого уже определены 100 точек по столице. Позже планируется распространить инструмент по всей республике, поскольку статистика говорит о смещении мошенников в сторону регионов КР.