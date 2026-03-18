Маскируют под благотворительность. Финразведка о борьбе с экстремизмом

Дропперство, интернет-мошенничество, финансирование незаконной деятельности непосредственно связаны с экстремизмом. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя Государственной службы финансовой разведки Руслан Джумадилов.

По его словам, экстремистские структуры не могут существовать без ресурсов — денег, техники, логистики и людей.

«Часто такие средства добывают через противоправные способы. Очень много интернет-мошенников, на уловки которых в основном попадают люди пенсионного возраста и передают свои деньги. Их можно отследить в течение полутора-двух, максимум трех часов. После никак — посредством дропперства деньги передают в другие страны», — сказал Руслан Джумадилов.

Он добавил, что нелегальный оборот товаров, вымогательства, незаконные переводы денег, участие в теневой экономике тоже влияют на финансирование экстремизма.

«Иногда деньги могут маскировать под благотворительность или легальный бизнес. Финансирование экстремисткой деятельности — уголовное преступление, независимо от того, участвовал ли человек лично в противоправных действиях. Чем опасна финансовая поддержка? Она усиливает возможности экстремистов, помогает расширять их влияние, повышает риск насилия и дестабилизации общества.

Экстремизм без финансирования практически невозможен, деньги, как топливо, позволяют таким организациям существовать и развиваться. Поэтому борьба с финансированием — одна из ключевых мер противодействия экстремизму», — резюмировал Руслан Джумадилов.