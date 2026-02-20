19:25
Происшествия

В городе Ош телефонные мошенники обманом забрали почти 4,5 миллиона сомов

Сотрудники УВД Ошской области пресекли деятельность крупной схемы телефонного мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее сведениям, следственная служба УВД начала расследование по ряду уголовных дел по фактам мошенничества в крупном и особо крупном размерах.

«Установлена деятельность группы лиц, которые, представляясь сотрудниками банков и госорганов, систематически обманывали граждан, используя сотни абонентских номеров. По данным следствия, преступники действовали по заранее разработанной схеме. Они применяли методы социальной инженерии, психологическое давление и массовую регистрацию SIM-карт», — говорится в сообщении.

19 января жителю южной столицы позвонили лица, представившиеся сотрудниками банка. Они сообщили, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит. Под предлогом «предотвращения незаконных действий» у него потребовали сообщить SMS-код. Затем к разговору подключились лица, представившиеся работниками правоохранительных органов. В результате с банковского счета потерпевшего переведено 856 тысяч сомов.

9-10 февраля аналогичная схема применена в отношении другого гражданина. Потерпевшему сообщили ложную информацию о том, что его денежные средства используются в незаконных операциях, и их необходимо срочно «обезопасить». Под психологическим давлением он перевел 3 миллиона 566 тысяч сомов.

Общий ущерб по этим эпизодам превысил 4 миллиона сомов.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемые активировали около 300 SIM-карт. Через Telegram и WhatsApp гражданам массово совершались звонки. Преступники представлялись сотрудниками ГКНБ, МВД, Национального банка, государственной системы «Түндүк» и коммерческих банков, вводя граждан в заблуждение и создавая искусственную атмосферу угрозы.

В результате оперативно-следственных мероприятий установлены личности причастных к преступлению. Ими оказались жители Кара-Суйского района Т.А., 2006 года рождения, и К.Я., 2004 года рождения. Задержанные водворены в ИВС. Их дома обыскали и нашли пять мобильных телефонов, SIM-карты различных операторов связи и электронные носители информации.

Назначены судебно-технические и компьютерные экспертизы. Проводится проверка телефонных соединений, переписки в мессенджерах, интернет-активности и движения денежных средств.

Следственные органы проверяют возможную причастность указанных лиц к другим фактам мошенничества на территории республики.
