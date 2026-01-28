Как кыргызстанцы сами способствуют развитию телефонного мошенничества

В Кыргызстане по-прежнему остаются актуальными случаи телефонного мошенничества. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил оперуполномоченный отдела по информационно-техническому обеспечению и борьбе с преступностью в сфере IT-технологий управления уголовного розыска ГУВД Бишкека капитан милиции Алисхан Акылбеков.

По его словам, встречаются такие виды кибермошенничества, когда преступники представляются сотрудниками милиции, ГКНБ, Национального и коммерческих банков.

Главная особенность таких преступлений — отсутствие физического контакта. Все происходит онлайн, по телефону, в мессенджерах или на интернет-сайтах. Идет психологическое давление.

Жертвами обычно становятся люди преклонного возраста, владеющие русским языком, в том числе на разговорном уровне.

«Все менее на уловки попадаются граждане, не владеющие русским. Такая особенность тоже присутствует. Очень много фиксируется заявлений, когда потерпевшие предоставляют свои личные данные, об имуществе, банковских счетах, пароли от банковских карт. Получив эти сведения, мошенники заполучают чужие материальные блага. Бывали случаи, когда граждане брали деньги в кредит и переводили их мошенникам. Другие продавали свое недвижимое и движимое имущество и деньги с продажи тоже перечисляли злоумышленникам», — сказал Алисхан Акылбеков.

Он добавил, что для решения проблемы на законодательном уровне ведется работа. В августе 2025 года приняты поправки в УК КР, регулирующие ответственность в сфере умышленной передачи и продажи электронных средств платежей, кошелька, виртуального актива и сим-карты.

«Говоря проще, сами же граждане создают условия для мошенников — оформляют на себя банковские карты и дают доступ к электронному приложению мошенникам. Все это за деньги — 5 тысяч сомов, максимум 10 тысяч. Наши граждане идут на такой шаг от незнания закона либо с прямым умыслом. Мошенники через эти счета выводят денежные средства, добытые преступным путем. Когда человек покупает сим-карту, он не должен передавать доступ к WhatsApp иным лицам. Мошенники с любой точки мира смогут звонить через WhatsApp и обманывать граждан. Мы прилагаем большие усилия для раскрытия данных преступлений», — подчеркнул специалист.

По его данным, с августа по декабрь прошлого года по озвученным поправкам задержано 116 дропперов (лица, продавшие свои банковские карты). Из них к уголовной ответственности привлечены 30 человек.

После появления этой статьи количество киберпреступлений с использованием банковских карт дропперов уменьшилось, заметил Алисхан Акылбеков.