Группу, поставлявшую телефонным мошенникам аккаунты и SIM-карты, задержали в КР

В Кыргызстане ликвидировали крупный канал пособничества международным телефонным мошенникам. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, группа лиц занималась массовой активацией аккаунтов WhatsApp, Telegram, Lalafo на SIM-картах кыргызстанских операторов и организовывала закупку банковских карт у граждан через так называемых дропперов.

Как установили спецслужбы, все эти аккаунты и карты затем продавали через Telegram международным «скамерам», которые использовали их для голосового фишинга — получения доступа к деньгам граждан путем обмана.

Мошенники представлялись сотрудниками ГКНБ, Национального банка и других госорганов, обвиняли людей в «финансировании терроризма» и угрожали уголовными делами. Пострадавшим отправляли фиктивные письма якобы от руководства госкомитета с поддельными бланками и подписями.

А.Б.Н., 2008 года рождения, заключен под стражу в ИК-14 на два месяца;

А.Э.К., 2006 года рождения, водворен в СИЗО-1 Бишкека;

Р.Ш.К., 1999 года рождения, ранее судимый за мошенничество, помещен в СИЗО ГКНБ;

Ж.К.Р., 2001 года рождения, ранее судимый за грабеж, кражу и мошенничество, водворен в СИЗО ГКНБ;

Т.Б.Ш., 2009 года рождения, передан на воспитание родителям;

А. у. С., 2004 года рождения, ранее привлекался по статьям «Убийство» и «Мошенничество», водворен в СИЗО ГКНБ;

А.А.А., 2008 года рождения, отпущен под обязательства родителей;

К.И., 2009 года рождения, отпущен под обязательства родителей;

Дж.С.А., 1996 года рождения, водворен в СИЗО-1 Бишкека.

В рамках расследования задержаны и водворены в СИЗО:

Расследование продолжается. ГКНБ устанавливает других участников схемы.

Спецслужбы напоминают, что передача или продажа своих SIM-карт, аккаунтов в мессенджерах и банковских карт третьим лицам — прямой путь к уголовной ответственности. В ряде случаев такие действия квалифицируются как соучастие в мошенничестве.