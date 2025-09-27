Пьяный водитель в Бишкеке устроил дебош при задержании

Нетрезвый водитель в Бишкеке устроил скандал при задержании. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

Отмечается, что сегодня примерно в 4.45 патрульная милиция остановила автомашину Bestun, водитель которой был в нетрезвом состоянии. При освидетельствовании на предмет установления алкогольного опьянения гражданин Б.А., 1994 года рождения, стал проявлять агрессию в отношении сотрудников милиции и выражаться нецензурной бранью в их адрес.

На основании статьи «Мелкое хулиганство» УК КР мужчину задержали и водворили в камеру временного пребывания УВД.