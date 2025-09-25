Государству возвращены участки соцназначения в Джалал-Абадской области

Незаконно приватизированные земельные участки социального назначения возвращены государству, сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, установлено, что земельный участок площадью 0,891 гектара в селе Ала-Бука и земельный участок площадью 0,135 гектара, относящийся к средней школе имени З.Бакирова в городе Манасе, были с нарушением требований закона переданы в частную собственность.

В результате принятых прокурорских мер земельные участки общей стоимостью более 28 миллионов сомов полностью возвращены в государственную собственность.