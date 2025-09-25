11:47
USD 87.45
EUR 102.95
RUB 1.05
Происшествия

Государству возвращены участки соцназначения в Джалал-Абадской области

Незаконно приватизированные земельные участки социального назначения возвращены государству, сообщает Генпрокуратура.

По ее данным, установлено, что земельный участок площадью 0,891 гектара в селе Ала-Бука и земельный участок площадью 0,135 гектара, относящийся к средней школе имени З.Бакирова в городе Манасе, были с нарушением требований закона переданы в частную собственность.

В результате принятых прокурорских мер земельные участки общей стоимостью более 28 миллионов сомов полностью возвращены в государственную собственность.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/344862/
просмотров: 127
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде гости тоя устроили массовую драку
Глава ГКНБ о том, кто предложил переименовать Джалал-Абад и перенесут ли столицу
В Джалал-Абаде парк «Жениш» передадут частникам: власти запускают эксперимент
Парламент одобрил законопроект о переименовании Джалал-Абада в Манас
На переименование Джалал-Абада потребуется 15 миллионов сомов
Комитет ЖК сразу в трех чтениях поддержал переименование Джалал-Абада в Манас
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
Джалал-Абад станет Манасом: общество и эксперты о переименовании
Государству возвращены сельскохозяйственные земли в Джалал-Абадской области
Неуставные отношения. В Джалал-Абадской области срочника избил контрактник
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
В&nbsp;Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
В&nbsp;Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня вновь произошло землетрясение
В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и&nbsp;фруктов В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
Бизнес
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
25 сентября, четверг
11:41
Необычный спорткар превратил поездку по Бишкеку в охоту за подарками Необычный спорткар превратил поездку по Бишкеку в охоту...
11:35
Гульча теперь город. На перерегистрацию госорганов требуется 3 миллиона сомов
11:33
В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
11:31
Государству возвращены участки соцназначения в Джалал-Абадской области
11:29
В Бишкеке задержан лжемилиционер, подозреваемый в мошенничестве