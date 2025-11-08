11:56
USD 87.45
EUR 100.87
RUB 1.08
Происшествия

Государству возвращены незаконно приватизированные участки в Баткенском районе

ГКНБ вернул на баланс государства земельные участки общей площадью 1,5 гектара в Баткене и 5 гектаров в селе Кыштут Баткенского района, которые ранее приватизировал глава фермерского хозяйства «Болот», а также земельный участок площадью 2 гектара, расположенный близ КПП «Кызыл-Бель — автодорожный».

Справка

— В 1994-1995 годах фермерскому хозяйству «Болот» (создано тогда же) выделены земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Баткенского района и одноименного города, которые в последующем незаконно приватизированы руководителем хозяйства и частично распроданы.

— В 1988-м предприятию «Агропромэнерго» также выделены земельные участки для сельскохозяйственных нужд. В 1996 году предприятие преобразовано в ОсОО «Баткенайылэнерго», после чего с 2009-го по 2022-й земли незаконно приватизированы со стороны директора и трансформированы под коммерческое назначение.

В процессе доследственной проверки владельцы на добровольной основе передали земельные участки общей площадью 8,5 гектара на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350167/
просмотров: 91
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Форму ГКНБ обновят: оливковый цвет с васильковым околышем и эмблемой орла
Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
Дело на 12 миллионов: в Таласе задержаны представители ТПП и бывшие чиновники
ГКНБ предложил закон: при угрозе нацбезопасности смогут отключать телефоны
Государству возвращена Беловодская нефтебаза «Кыргызмунайзат»
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Бандиты из ОПГ Камчи Кольбаева вымогали деньги у мигрантов в России
Миллионы сомов и долларов: ГКНБ накрыл сеть нелегальных обменников на «Достуке»
Популярные новости
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
Водителя с&nbsp;крупной партией наркотиков задержали в&nbsp;селе Сосновка Чуйской области Водителя с крупной партией наркотиков задержали в селе Сосновка Чуйской области
Милиция Чуйской области ищет пострадавших от&nbsp;действий задержанного мужчины Милиция Чуйской области ищет пострадавших от действий задержанного мужчины
Бизнес
Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Подписка O!Prime дарит выгоду каждый день. Подключайте БЕСПЛАТНО в «Мой О!»
&laquo;Айыл Банк&raquo; подписал меморандумы с&nbsp;Citi Bank и&nbsp;Oppenheimer &amp;&nbsp;Co.&nbsp;на&nbsp;саммите C5+1 «Айыл Банк» подписал меморандумы с Citi Bank и Oppenheimer & Co. на саммите C5+1
BAKAI совместно с&nbsp;мэрией Бишкека запустил оплату парковки по&nbsp;QR-коду BAKAI совместно с мэрией Бишкека запустил оплату парковки по QR-коду
О! удвоил гигабайты и&nbsp;минуты&nbsp;&mdash; тарифы &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; стали еще выгоднее О! удвоил гигабайты и минуты — тарифы «Переходи на О! Комбо» стали еще выгоднее
8 ноября, суббота
11:47
Государству возвращены незаконно приватизированные участки в Баткенском районе Государству возвращены незаконно приватизированные учас...
11:26
Украинский вопрос. Трамп объяснил, почему отменил встречу с Путиным в Будапеште
11:12
В ГУВД опровергли сообщения о незаконном задержании семьи в Токмоке
11:03
В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 3-7 ноября