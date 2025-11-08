Государству возвращены незаконно приватизированные участки в Баткенском районе

ГКНБ вернул на баланс государства земельные участки общей площадью 1,5 гектара в Баткене и 5 гектаров в селе Кыштут Баткенского района, которые ранее приватизировал глава фермерского хозяйства «Болот», а также земельный участок площадью 2 гектара, расположенный близ КПП «Кызыл-Бель — автодорожный».

Справка

— В 1994-1995 годах фермерскому хозяйству «Болот» (создано тогда же) выделены земельные участки сельскохозяйственного назначения на территории Баткенского района и одноименного города, которые в последующем незаконно приватизированы руководителем хозяйства и частично распроданы.

— В 1988-м предприятию «Агропромэнерго» также выделены земельные участки для сельскохозяйственных нужд. В 1996 году предприятие преобразовано в ОсОО «Баткенайылэнерго», после чего с 2009-го по 2022-й земли незаконно приватизированы со стороны директора и трансформированы под коммерческое назначение.

В процессе доследственной проверки владельцы на добровольной основе передали земельные участки общей площадью 8,5 гектара на баланс государства.