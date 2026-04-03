В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей участков

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.
По ее данным, 11 декабря 2024 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин А.Б. о принятии мер в отношении гражданина И.С., который с 2020-го по 2022-й продал заявителю земельный участок площадью 0,04 гектара сельскохозяйственного назначения в селе Ленинском без правоустанавливающих документов, пообещав оформить их позже. Однако свои обязательства он не выполнил.
В результате указанных противоправных действий заявителю причинен материальный ущерб на общую сумму $29 тысяч.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК КР.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого — гражданина И.С., 1993 года рождения. Он задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в изолятор временного содержания.
В рамках следствия также установлено, что подозреваемый причастен еще к двум фактам совершения аналогичных преступлений на территории Иссык-Атинского и Аламединского районов Чуйской области.
В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области.
«Если вы пострадали от действий данного гражданина, нужно обратиться в ОВД Аламединского района по телефонам: 0312363527, 0312363523», — говорится в сообщении.