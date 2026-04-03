В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве с продажей участков

В Чуйской области задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с продажей земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 11 декабря 2024 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился гражданин А.Б. о принятии мер в отношении гражданина И.С., который с 2020-го по 2022-й продал заявителю земельный участок площадью 0,04 гектара сельскохозяйственного назначения в селе Ленинском без правоустанавливающих документов, пообещав оформить их позже. Однако свои обязательства он не выполнил.

Кроме того, установлено, что в 2022 году И.С. также продал заявителю земельный участок площадью 0,08 гектара в селе Константиновка Аламединского района, предназначенный для строительства жилого дома, тоже без соответствующих документов и не исполнил взятые на себя обязательства.

В результате указанных противоправных действий заявителю причинен материальный ущерб на общую сумму $29 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемого — гражданина И.С., 1993 года рождения. Он задержан в порядке статьи 96 УПК КР и водворен в изолятор временного содержания.

В рамках следствия также установлено, что подозреваемый причастен еще к двум фактам совершения аналогичных преступлений на территории Иссык-Атинского и Аламединского районов Чуйской области.

В настоящее время проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений на территории других районов Чуйской области.

«Если вы пострадали от действий данного гражданина, нужно обратиться в ОВД Аламединского района по телефонам: 0312363527, 0312363523», — говорится в сообщении.