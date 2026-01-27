Задержан автор сообщений об угрозах совершения террористических актов в школах и детских садах села Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По информации спецслужбы, на странице «Казарман реклама» в Facebook под скрытым аккаунтом размещены сообщения о якобы готовящихся атаках на образовательные учреждения.

Фото ГКНБ

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлен автор публикаций — ученик 8-го класса одной из школ района. По данным ГКНБ, подросток попал под влияние сторонних лиц в интернете и находился под психологическим давлением.

Задержанный передан следственным органам для дальнейших процессуальных действий.

ГКНБ напомнила, что ответственность за тяжкие преступления, включая угрозы теракта, наступает с 14 лет. За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет.