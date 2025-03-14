В селе Чуй пропал мужчина. Его тело нашли спустя четыре месяца среди камней

Вдоль дороги Токмок — Лесхоз — Кегети обнаружено тело мужчины со следами насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области. Оказалось, что это тело ранее без вести пропавшего жителя села Чуй.

20 февраля в ОВД Чуйского района с заявлением обратилась С.Г. с просьбой помочь в поисках ее сожителя, 48-летнего А.К., который 2 ноября 2024 года вышел из дома в селе Чуй и не вернулся. Была начата доследственная проверка и поиски мужчины.

12 марта в восточной стороне трассы Токмок — Лесхоз — Кегети среди засыпанных камней было обнаружено тело без вести пропавшего гражданина А.К. с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело по статье «Убийство» УК КР. Правоохранители установили личности подозреваемых в убийстве. Ими оказались 29-летний Н.А. и 28-летний К.Ы., которых задержали в водворили в ИВС.

Следствием установлено, что в ноябре 2024 года гражданин Н.А. находился в доме отчима А.К. со своим другом К.Ы.. Между мужчиной и пасынком произошла словесная перепалка, в ходе которой Н.А. и К.Ы. избили его, связали ему руки, положили в багажник авто и вывезли в ущелье Кегети. Там мужчина со своим другом несколько раз ножом ударили отчима, от чего последний скончался на месте. Тело убитого сбросили с дороги и закидали камнями и скрылись с места преступления.

Назначены все необходимые экспертизы, следствие продолжается.