В Бишкеке задержали женщину за вербовку девушек в интимные услуги через интернет

В Бишкеке сотрудники милиции задержали женщину, подозреваемую в организации вовлечения молодых девушек в сферу интимных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУВД.

По предварительным данным, подозреваемая размещала в интернете объявления о «высокооплачиваемой работе» и под видом трудоустройства склоняла девушек в возрасте от 18 до 30 лет к предоставлению сексуальных услуг за деньги.

Фото ГУВД Бишкека

Следственной службой возбудили уголовное дело по статье «Содействие проституции и разврату». В ходе мероприятий задержали 43-летнюю А.М.А., ранее судимую по той же статье.

Она доставлена в следственное подразделение городского УВД и водворена в изолятор временного содержания.

Правоохранители также установили еще двух женщин 1987 и 1994 годов рождения, которых подозреваемая вовлекала в предоставление интимных услуг. Их доставили в милицию для дачи показаний.

В настоящее время следственные действия продолжаются.