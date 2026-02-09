Милиция ищет места интим-услуг по всему Бишкеку

Сотрудники Ленинского УВД проводят профилактическое мероприятие под названием «Притон-Бабочка», направленное на выявление мест, где могут оказываться интимные услуги. Об этом сообщили в столичном ГУВД.
Рейды проходят на территории столицы и включают проверки саун, гостиниц и квартир, сдаваемых в аренду. По данным милиции, эти категории объектов наиболее часто используются для нелегальной деятельности.
Милиция подчеркивает, что мероприятие носит профилактический характер и направлено на повышение безопасности и правопорядка в Бишкеке.