Милиция ищет места интим-услуг по всему Бишкеку

Сотрудники Ленинского УВД проводят профилактическое мероприятие под названием «Притон-Бабочка», направленное на выявление мест, где могут оказываться интимные услуги. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

Рейды проходят на территории столицы и включают проверки саун, гостиниц и квартир, сдаваемых в аренду. По данным милиции, эти категории объектов наиболее часто используются для нелегальной деятельности.

Правоохранители обращаются к жителям и гостям города с просьбой: если у кого-либо имеется информация о лицах или помещениях, связанных с предоставлением интимных услуг, необходимо сообщить об этом по номеру 102.

Милиция подчеркивает, что мероприятие носит профилактический характер и направлено на повышение безопасности и правопорядка в Бишкеке.