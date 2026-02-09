13:39
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

Милиция ищет места интим-услуг по всему Бишкеку

Сотрудники Ленинского УВД проводят профилактическое мероприятие под названием «Притон-Бабочка», направленное на выявление мест, где могут оказываться интимные услуги. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

Рейды проходят на территории столицы и включают проверки саун, гостиниц и квартир, сдаваемых в аренду. По данным милиции, эти категории объектов наиболее часто используются для нелегальной деятельности.

Правоохранители обращаются к жителям и гостям города с просьбой: если у кого-либо имеется информация о лицах или помещениях, связанных с предоставлением интимных услуг, необходимо сообщить об этом по номеру 102.

Милиция подчеркивает, что мероприятие носит профилактический характер и направлено на повышение безопасности и правопорядка в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361167/
просмотров: 256
Версия для печати
