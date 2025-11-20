В столице «накрыли» тайный VIP-бордель: десятки девушек работали через WhatsApp

В Бишкеке сотрудники милиции пресекли деятельность законспирированной группы, участницы которой занимались предоставлением интимных услуг от $300 до $1 тысячи. Об этом сообщили в столичном ГУВД.

По его данным, в уголовный розыск поступила оперативная информация о действующей в городе организованной группе, работавшей преимущественно в премиальных отелях.

Следственная служба УВД Первомайского района возбудила уголовное дело по статье 160 «Содействие проституции и разврату» УК КР.

Правоохранители установили, что группу координировали через закрытый чат WhatsApp «Резервная». В нем состояло свыше 60 участниц. Администраторами выступали несколько девушек, а предполагаемая организатор, по предварительным данным, находится за пределами Кыргызстана.

Добавление в группу происходило по предоплате и только по рекомендации. Для конспирации использовали кодовые слова и функцию исчезающих сообщений. Были установлены внутренние правила конфиденциальности и порядок распределения денег.

После получения заказа менеджеры направляли клиентам фотографии девушек и организовывали выезд по указанному адресу. При риске раскрытия группу удаляли и создавали заново с новыми номерами.

В ходе оперативного мероприятия сотрудники милиции провели контрольную закупку. В одну из саун Бишкека прибыли три девушки, направленные менеджером группы. После фиксации факта передачи денег их задержали и доставили в следственную службу УВД Первомайского района.

Правоохранители проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления местонахождения и задержания других причастных к данной группе лиц.

ГУВД столицы призывает граждан воздерживаться от противоправной деятельности, связанной с организацией или оказанием интимных услуг. Бишкекчан просят сообщать о работе притонов или о фактах вовлечения в проституцию по круглосуточному номеру 102.