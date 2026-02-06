Интим для шантажа. Милиционеры для вымогательства использовали 16-летнюю девушку

В Узгенском районе Ошской области задержали сотрудников милиции, причастных к незаконным действиям в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По данным следствия, старший участковый инспектор и сотрудники по делам несовершеннолетних заранее вступили в сговор и склонили 16-летнюю девушку к противоправным действиям интимного характера с отдельными гражданами. После они инсценировали «задержание» и начали вымогать деньги, оказывая психологическое давление и используя шантаж.
Следствие сообщает, что задержанные дали признательные показания. Проверяется их возможная причастность к другим аналогичным эпизодам.
Спецслужба подчеркнула, что дело вызвало особую обеспокоенность, поскольку незаконные действия совершались представителями правоохранительных органов и затронули несовершеннолетнюю. Расследование продолжается.