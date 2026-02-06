11:35
USD 87.45
EUR 103.20
RUB 1.14
Происшествия

Интим для шантажа. Милиционеры для вымогательства использовали 16-летнюю девушку

В Узгенском районе Ошской области задержали сотрудников милиции, причастных к незаконным действиям в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным следствия, старший участковый инспектор и сотрудники по делам несовершеннолетних заранее вступили в сговор и склонили 16-летнюю девушку к противоправным действиям интимного характера с отдельными гражданами. После они инсценировали «задержание» и начали вымогать деньги, оказывая психологическое давление и используя шантаж.

Возбуждено уголовное дело. 4 февраля сотрудники внутренней безопасности МВД совместно с ГКНБ задержали подозреваемых. Они помещены в изолятор временного содержания.

Следствие сообщает, что задержанные дали признательные показания. Проверяется их возможная причастность к другим аналогичным эпизодам.

Спецслужба подчеркнула, что дело вызвало особую обеспокоенность, поскольку незаконные действия совершались представителями правоохранительных органов и затронули несовершеннолетнюю. Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360863/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке выявили 18 подростков, находившихся без присмотра родителей
В КР детям до 16 лет теперь не требуется прописка для загранпаспорта
Опять непристойные фото. Мать одного из детей Илона Маска подала в суд на xAI
В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В Бишкеке подростки попали в милицию за хулиганство
В Бишкеке ищут 12-летнего Со Сынгхена. Имеет бейдж с надписью «особый ребенок»
В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП
В Бишкеке проходит рейд «Притон-Бабочка» — задержано 10 человек
В Бишкеке задержали женщину за вербовку девушек в интимные услуги через интернет
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
Популярные новости
Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в&nbsp;антирейтинг крупнейших налоговых должников Сестра Нурсултана Назарбаева вошла в антирейтинг крупнейших налоговых должников
Казахстан депортировал в&nbsp;Россию гражданина Украины по&nbsp;обвинению в&nbsp;госизмене Казахстан депортировал в Россию гражданина Украины по обвинению в госизмене
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
Бизнес
Технологии на&nbsp;службе государства: тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Технологии на службе государства: тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
MegaKassa от&nbsp;MEGA: полноценная касса в&nbsp;смартфоне предпринимателя MegaKassa от MEGA: полноценная касса в смартфоне предпринимателя
Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по&nbsp;всему Кыргызстану Мгновенный выпуск карт Visa Gold через картоматы MBANK по всему Кыргызстану
ЧПК &laquo;Джунда&raquo; провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты ЧПК «Джунда» провела день открытых дверей для жителей Кара-Балты
6 февраля, пятница
11:32
Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году Кого ждет газификация в Чуйской области в 2026 году
11:26
В КНУ открыли «Историческое пространство Великой Отечественной войны»
11:25
Орозо в Кыргызстане начнется 19 февраля: ДУМК подтвердило дату
11:22
Ядерное сдерживание. Трамп предложил разработать новый договор с Россией
11:22
Смертельное ДТП в США с участием кыргызстанца: комментарий МИД