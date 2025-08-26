В Балыкчи задержан член ОПГ по прозвищу Веселый. Подозревается в краже

В городе Балыкчи правоохранители члена ОПГ по прозвищу «Веселый» и его подельника по подозрению в краже. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

23 августа примерно в 22.56 возле одного из супермаркетов города Балыкчи неизвестные украли из салона авто портмоне, в котором были 20 тысяч сомов, документы и ключи от дома владельца. Мужчина обратился в милицию с заявлением. Было возбуждено дело по статье «Кража» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались 45-летний М.У., житель города Балыкчи, состоящий на учете МВД как член ОПГ по прозвищу Веселый, и житель города Токмака — 44-летний К.Б. Их задержали и доставили в милицию для дальнейшего разбирательства.