Четверо граждан Кыргызстана отбывают наказание в Италии

Четыре гражданина КР отбывают наказание в Италии. Об этом на заседании комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции при обсуждении проекта договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Кыргызской Республикой и Итальянской Республикой сообщила заместитель генпрокурора КР Умуткан Конкубаева.

По ее словам, по официальным данным, в Италии проживает 2,8 тысячи граждан КР.

«При этом по консульским данным, их число достигает 5 тысяч. На консульском учете стоят 1 тысяча 552 человека. Из них 500 граждан КР учатся в итальянских вузах», — отметила Умуткан Конкубаева.

Она добавила, что четверо граждан КР сидят в тюрьмах Италии за организацию каналов незаконной миграции.

«Помимо этого, по одному гражданину ведутся экстрадиционные мероприятия. Подписание договора позволит улучшить правовую помощь по уголовным делам между двумя странами», — добавила Умуткан Конкубаева.

В итоге депутаты одобрили проект договора.