16:58
USD 87.45
EUR 102.51
RUB 1.12
Техноблог

Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году

Итальянский производитель премиальных машин Lamborghini сообщил о рекордных продажах спорткаров. Об этом пишет Reuters.

В 2025 году компания продала 10 тысяч 747 автомобилей по всему миру. Это рекордное количество за все время существования.

Производитель объясняет высокие показатели своей стратегией в области гибридных машин и стабильными результатами во всех регионах.

Лучше всего автомобили продавались в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — там реализовали 4 тысячи 650 спорткаров. Затем идет Северная и Южная Америка: 3 тысячи 347 проданных единиц. На третьем месте — Азиатско-Тихоокеанский регион (2 тысячи 750 проданных автомобилей).

Как заявил генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман, рекордные поставки подтверждают способность бренда выделяться на фоне конкурентов в сложной глобальной среде.

Эксперты также зафиксировали уверенный рост продаж премиальных и люксовых машин европейского производства. Популярность дорогих авто из Европы заметно увеличилась, причем по отдельным моделям количество продаж оказалось даже выше, чем до введения ограничений.

Положительную динамику также показали Audi (на 25,4 процента, до 3,6 тысячи единиц), Porsche (на 5,7 процента, до 2 тысяч 55 единиц) и Lamborghini (на 5,9 процента, до 143 единиц). Особенно выделяются показатели Ferrari (на 75,6 процента, до 72 единиц) и Rolls-Royce (на 62,7 процента, до 205 единиц).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/358638/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Европе пора начать разговаривать с Россией — премьер-министр Италии
Внимание! Водителей предупредили о тумане на дорогах Чуйской области
Камчыбек Ташиев передал 34 автомобиля медикам Джалал-Абадской области
В новогодние праздники усилены междугородние пассажирские перевозки
Президент освободил от должности посла Кыргызстана в Италии Таалая Базарбаева
Продажу билетов на Олимпиаду в Италии ограничили из-за проблем с транспортом
Против насилия. Футболисты Италии вышли на поле в майках с женскими именами
«Дагестанская» схема продажи машин из Кыргызстана набирает обороты в России
Граждане могут получить льготное кредитование на покупку национального автопрома
В Кыргызстане изменят порядок подтверждения прав на управление транспортом
Популярные новости
В&nbsp;Казахстане предлагают штрафовать за&nbsp;контент с&nbsp;ИИ без маркировки В Казахстане предлагают штрафовать за контент с ИИ без маркировки
Китай доминирует на&nbsp;мировом рынке человекоподобных роботов Китай доминирует на мировом рынке человекоподобных роботов
Иран планирует навсегда отказаться от&nbsp;глобального интернета&nbsp;&mdash; Filterwatch Иран планирует навсегда отказаться от глобального интернета — Filterwatch
В&nbsp;ChatGPT начнут тестировать рекламу В ChatGPT начнут тестировать рекламу
Бизнес
Больше, чем связь: Exclusive от&nbsp;MEGA для активной жизни Больше, чем связь: Exclusive от MEGA для активной жизни
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
21 января, среда
16:52
Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году Lamborghini продала рекордное количество премиальных ав...
16:23
За 2025 год в Бишкеке уволены 144 водителя автобусов
16:12
Первые 15 семейных дебоширов в Бишкеке получили электронные браслеты
16:11
Депутат предлагает запретить в Кыргызстане продажу алкоголя в ночные часы
16:08
Штормовое предупреждение: в горах Кыргызстана ожидаются лавины и гололед