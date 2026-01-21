Lamborghini продала рекордное количество премиальных автомобилей в 2025 году

Итальянский производитель премиальных машин Lamborghini сообщил о рекордных продажах спорткаров. Об этом пишет Reuters.

В 2025 году компания продала 10 тысяч 747 автомобилей по всему миру. Это рекордное количество за все время существования.

Производитель объясняет высокие показатели своей стратегией в области гибридных машин и стабильными результатами во всех регионах.

Лучше всего автомобили продавались в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке — там реализовали 4 тысячи 650 спорткаров. Затем идет Северная и Южная Америка: 3 тысячи 347 проданных единиц. На третьем месте — Азиатско-Тихоокеанский регион (2 тысячи 750 проданных автомобилей).

Как заявил генеральный директор Lamborghini Штефан Винкельман, рекордные поставки подтверждают способность бренда выделяться на фоне конкурентов в сложной глобальной среде.

Эксперты также зафиксировали уверенный рост продаж премиальных и люксовых машин европейского производства. Популярность дорогих авто из Европы заметно увеличилась, причем по отдельным моделям количество продаж оказалось даже выше, чем до введения ограничений.

Положительную динамику также показали Audi (на 25,4 процента, до 3,6 тысячи единиц), Porsche (на 5,7 процента, до 2 тысяч 55 единиц) и Lamborghini (на 5,9 процента, до 143 единиц). Особенно выделяются показатели Ferrari (на 75,6 процента, до 72 единиц) и Rolls-Royce (на 62,7 процента, до 205 единиц).