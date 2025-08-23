Застрявшая на пике Победы. Решение о прекращении поисков россиянки не поступало

Вертолет Министерства обороны Кыргызстана находится в районе пика Победы и в случае необходимости борт готов подключиться к операции по поискам и спасению российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото из архива. Наталья Наговицина

Отмечается, что геликоптер продолжает нести дежурство на пике Победы, чтобы в любой момент подключиться к операции по эвакуации альпинистки и поисково-спасательной группы, которая ранее отправилась на вершину.

В Минобороны подчеркнули, что команда о прекращении поисков россиянки пока не поступала.

В поисково-спасательной операции задействованы восемь квалифицированных альпинистов и вертолет.

Напомним, накануне стало известно, что спасательная операция по эвакуации российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Кыргызстане приостановлена. Группе спасателей пришлось прекратить восхождение и начать спуск из-за проблем со здоровьем у руководителя отряда, сообщил начальник базового лагеря Дмитрий Греков.

Операция по спасению 47-летней Наговициной, которая с 12 августа находится на высоте 7,2 тысячи метров со сломанной ногой, осложняется экстремальными погодными условиями — снегопадом и нулевой видимостью.

По словам Дмитрия Грекова, шансы на выживание альпинистки на такой высоте без связи, еды и в разорванной палатке крайне малы.

Ранее Министерство обороны Кыргызстана провело несколько спасательных операций, во время которых удалось спустить 62 альпиниста и туриста.

Поисково-спасательные операции, направленные на спуск пострадавших и доставку погибших к базовым лагерям, продолжаются.

Напомним, на пике Победы на несколько дней застряла российская альпинистка Наталья Наговицина. Плохие погодные условия не позволяли Минобороны начать спасение раньше. Ситуация усугубляется погодными условиями и повышенной сложностью маршрута.

По предварительным данным, она скончалась. 47-летняя Наталья Наговицина больше не подает признаков жизни — отметим, дрон снял видео 16 августа.

Высота пика Победы составляет 7 тысяч 439 метров. Он считается одним из самых сложных для восхождения в мире. За все время на нем погибли более 80 альпинистов.