Происшествия

В 2025 году в Кыргызстане в результате ДТП погибли 900 граждан

Статистика вызывает серьезную тревогу: в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 900 граждан. Это серьезное предупреждение для каждого из нас, сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

В ведомстве напоминают:

  • на дороге необходимо проявлять культуру, взаимное уважение и терпение;
  • не превышать установленную скорость;
  • строго соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения;
  • не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
  • родителям — не передавать управление автомобилем несовершеннолетним;
  • не выезжать на встречную полосу и двигаться без спешки;
  • обязательно уступать дорогу пешеходам.

«Безопасность нашей страны начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.
