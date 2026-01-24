В 2025 году в Кыргызстане в результате ДТП погибли 900 граждан

Статистика вызывает серьезную тревогу: в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 900 граждан. Это серьезное предупреждение для каждого из нас, сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.

на дороге необходимо проявлять культуру, взаимное уважение и терпение;

не превышать установленную скорость;

строго соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения;

не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;

родителям — не передавать управление автомобилем несовершеннолетним;

не выезжать на встречную полосу и двигаться без спешки;

обязательно уступать дорогу пешеходам.

В ведомстве напоминают:

«Безопасность нашей страны начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.