В 2025 году в Кыргызстане в результате ДТП погибли 900 граждан

Статистика вызывает серьезную тревогу: в 2025 году в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 900 граждан. Это серьезное предупреждение для каждого из нас, сообщает пресс-служба УПСМ Бишкека.
В ведомстве напоминают:
- на дороге необходимо проявлять культуру, взаимное уважение и терпение;
- не превышать установленную скорость;
- строго соблюдать требования дорожных знаков и Правил дорожного движения;
- не управлять транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения;
- родителям — не передавать управление автомобилем несовершеннолетним;
- не выезжать на встречную полосу и двигаться без спешки;
- обязательно уступать дорогу пешеходам.
«Безопасность нашей страны начинается с каждого из нас», — говорится в сообщении.