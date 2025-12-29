Три альпиниста погибли при восхождении на пик «Локомотив» в Казахстане. Об этом сообщили в МЧС РК.

Уточняется, что в департамент по ЧС обратилась женщина, которая рассказала, что ее брат с двумя друзьями ушел в горы и перестал выходить на связь. Были организованы поиски — в них приняли участие 80 человек, 12 единиц техники, четыре кинологических расчета и четыре беспилотных летательных аппарата. Операция осложнялась экстремальными погодными условиями и лавинной опасностью.

На высоте 3 тысячи 700 метров спасатели нашли тело одного альпиниста. Спустя несколько часов в том же районе мертвыми были найдены двое других участников восхождения. Тела спустили с высоты — их передали сотрудникам полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Не уточняется, гражданами какой страны были альпинисты.

Поисково-спасательные работы завершены. МЧС Республики Казахстан напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе в горную местность. Перед выходом на маршрут необходимо учитывать погодные условия и лавинную обстановку, не отправляться в горы в одиночку, информировать близких о маршруте и времени возвращения, иметь при себе средства связи и снаряжение.