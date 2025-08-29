Латвия ужесточает правила въезда в страну для иностранцев

С 1 сентября 2025 года Латвия ужесточает правила въезда для ряда иностранцев, в первую очередь россиян, украинцев и белорусов. Об этом сообщает МВД Латвии.

Уточняется, что иностранцы без латвийских виз и вида на жительство, не являющиеся гражданами Евросоюза, стран НАТО, государств — членов ОЭСР, Швейцарии, Бразилии, будут обязаны заполнить анкету на сайте eta.gov.lv. Сделать это нужно не позднее чем за 48 часов до въезда.

В формуляре нужно указать цель поездки, срок и место пребывания в Латвии, а также маршрут. Кроме того, иностранец должен сообщить, участвовал ли он в выборах и какие выборные должности занимает он или его родственники, служил ли он в силовых структурах или других госорганах.

Ждать разрешения на въезд не нужно, но за незаполненный формуляр полагается штраф до 2 тысяч евро.

Правила распространяются и на передвигающихся транзитом, и на иностранцев с ВНЖ других стран ЕС — даже при поездках внутри Евросоюза, уточнили в МВД Латвии.

Контроль будет осуществляться в процессе пересечения границы, при этом не исключаются выборочные проверки внутри страны.

Процедура пересечения границы для граждан ряда третьих стран, включая украинцев, выезжающих с оккупированных территорий, требует предварительно подать информацию о себе и ожидать подтверждения (или отказа).

Основанием для механизма служат поправки к закону об иммиграции, принятые Сеймом 3 апреля.

Нововведения рассчитаны на то, чтобы предоставленные сведения могли использовать органы безопасности и правоохранительные структуры для оценки рисков. Если такие риски будут выявлены, въезд в Латвию конкретному лицу могут ограничить.