20:59
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Власть

Латвия ужесточает правила въезда в страну для иностранцев

С 1 сентября 2025 года Латвия ужесточает правила въезда для ряда иностранцев, в первую очередь россиян, украинцев и белорусов. Об этом сообщает МВД Латвии.

Уточняется, что иностранцы без латвийских виз и вида на жительство, не являющиеся гражданами Евросоюза, стран НАТО, государств — членов ОЭСР, Швейцарии, Бразилии, будут обязаны заполнить анкету на сайте eta.gov.lv. Сделать это нужно не позднее чем за 48 часов до въезда.

В формуляре нужно указать цель поездки, срок и место пребывания в Латвии, а также маршрут. Кроме того, иностранец должен сообщить, участвовал ли он в выборах и какие выборные должности занимает он или его родственники, служил ли он в силовых структурах или других госорганах.

Ждать разрешения на въезд не нужно, но за незаполненный формуляр полагается штраф до 2 тысяч евро.

Правила распространяются и на передвигающихся транзитом, и на иностранцев с ВНЖ других стран ЕС — даже при поездках внутри Евросоюза, уточнили в МВД Латвии.

Контроль будет осуществляться в процессе пересечения границы, при этом не исключаются выборочные проверки внутри страны.

Процедура пересечения границы для граждан ряда третьих стран, включая украинцев, выезжающих с оккупированных территорий, требует предварительно подать информацию о себе и ожидать подтверждения (или отказа).

Основанием для механизма служат поправки к закону об иммиграции, принятые Сеймом 3 апреля.

Нововведения рассчитаны на то, чтобы предоставленные сведения могли использовать органы безопасности и правоохранительные структуры для оценки рисков. Если такие риски будут выявлены, въезд в Латвию конкретному лицу могут ограничить.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341392/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Пограничник подорвался в Латвии на одной из мин для «сдерживания России»
В Казахстане хотят увеличить штрафы за незаконное использование беспилотников
Никаких ОПГ. В Кыргызстане восстановят институт рецидива и ужесточат наказание
Неуставные отношения в армии. Минобороны предлагает ужесточить наказание
Китай ужесточает контроль и вводит виртуальный паспорт для всех пользователей
В Кыргызстане ужесточено наказание за наркопреступления
Россия ужесточает въезд в страну для иностранцев с 30 июня: новые правила
Германия ужесточает миграционную политику и пересмотрит выдачу гражданства
В Латвии возбудили 400 дел за обход санкций через Кыргызстан и Казахстан
Шаирбек Ташиев предлагает ужесточить уголовное наказание за мошенничество в Сети
Популярные новости
Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за&nbsp;семь месяцев Пиарщик, трудяга, филантроп. Какую работу проделал мэр Оша за семь месяцев
Готовьтесь к&nbsp;холодам: водохранилище и&nbsp;ТЭЦ под контролем, но&nbsp;риски есть Готовьтесь к холодам: водохранилище и ТЭЦ под контролем, но риски есть
Трое судей Бишкекского городского суда уволены за&nbsp;освобождение членов ОПГ Трое судей Бишкекского городского суда уволены за освобождение членов ОПГ
В&nbsp;Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств В Кыргызстане упростили временный ввоз незарегистрированных лекарств
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
29 августа, пятница
20:45
Актеры театральной студии ГНРТД имени Айтматова выступят на фестивале в России Актеры театральной студии ГНРТД имени Айтматова выступя...
20:35
Садыр Жапаров: Город Ош обновляется, прямо ух!
20:27
Центральные улицы Бишкека 31 августа перекроют
20:24
Латвия ужесточает правила въезда в страну для иностранцев
20:02
Рэпер Jay-Z стал самым богатым музыкантом в мире