В жилмассиве «Маданият» из-за строительства насосной станции просела дорога

В Министерстве строительства сообщили, что сегодня, 22 августа, поступила информация о просадке дороги и тротуара в районе жилого массива «Маданият» города Бишкека.

По данным ведомства, на место выехали представители управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Оказалось, что в ходе строительно-монтажных работ на канализационной насосной станции дренажная вода попала в котлован, откосы которой подмыло, а часть дороги просела. Требуются восстановительные работы.

ОсОО «Арай», которая ведет строительно-монтажные работы на канализационной насосной станции, вынесено предупреждение. Компания работает над восстановлением дороги.

В Минстрое отметили, что в случае выявления нарушений строительных норм и требований на строительной площадке будут приняты соответствующие меры.