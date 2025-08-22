23:45
USD 87.43
EUR 101.42
RUB 1.08
Происшествия

В жилмассиве «Маданият» из-за строительства насосной станции просела дорога

В Министерстве строительства сообщили, что сегодня, 22 августа, поступила информация о просадке дороги и тротуара в районе жилого массива «Маданият» города Бишкека.

По данным ведомства, на место выехали представители управления государственного архитектурно-строительного контроля.

Оказалось, что в ходе строительно-монтажных работ на канализационной насосной станции дренажная вода попала в котлован, откосы которой подмыло, а часть дороги просела. Требуются восстановительные работы.

ОсОО «Арай», которая ведет строительно-монтажные работы на канализационной насосной станции, вынесено предупреждение. Компания работает над восстановлением дороги.

В Минстрое отметили, что в случае выявления нарушений строительных норм и требований на строительной площадке будут приняты соответствующие меры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/340685/
просмотров: 156
Версия для печати
Материалы по теме
В Балыкчи подрядчик уложил тонкий слой асфальта. С ним разорвали контракт
Стройфирму Brand House обязали каждую неделю давать отчет о проделанной работе
В Таласе отремонтируют Дом культуры имени Т.Жумагулова
На автодороге Ош — Баткен снесено 26 незаконных построек
Стройкомпания «Доолот Курулуш» попросила месяц на возобновление работ в Шопокове
Скоро 1 сентября. Глава Минстроя проинспектировал ремонт школ в Бишкеке
Минстрой аннулировал 249 лицензий в первом полугодии: нарушение технических норм
Мэра и вице-мэра Бишкека на дороге остановили для разборок
В Минтрансе показали построенную дорогу на южном берегу Иссык-Куля
Продукция не соответствует ГОСТу. Приостановлена работа асфальтового завода
Популярные новости
Самолет из&nbsp;Москвы прилетел в&nbsp;Ош, но&nbsp;улетел назад из-за неполадок судна Самолет из Москвы прилетел в Ош, но улетел назад из-за неполадок судна
В&nbsp;Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Застрявшая на&nbsp;пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее&nbsp;шансы выжить Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить
Семь дней на&nbsp;пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией Семь дней на пике Победы. Попытка спасти альпинистку закончилась трагедией
Бизнес
KOICA и&nbsp;Минпросвещения КР&nbsp;запускают проект для устойчивого будущего школьников KOICA и Минпросвещения КР запускают проект для устойчивого будущего школьников
Готовьтесь к&nbsp;учебному году в&nbsp;O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor Готовьтесь к учебному году в O!Store: кешбэк 1500 сомов при покупке Honor
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
22 августа, пятница
23:40
Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты Мессенджер Max будут устанавливать на все продаваемые в...
23:18
В жилмассиве «Маданият» из-за строительства насосной станции просела дорога
22:49
В Нарыне построили бетонный завод без разрешительных документов
22:26
Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой
22:00
Как правильно выбрать рюкзак для ребенка? Рекомендации врачей