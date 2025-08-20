12:07
Происшествия

В Литве задержали подозреваемого в убийстве владельца автомойки в Бишкеке

В Литве задержан гражданин, находившийся в международном розыске по обвинению в двух убийствах — в Кыргызстане и Казахстане. Об этом сообщили в пресс- службе МВД Кыргызской Республики.

По ее данным, 46-летнего Ю.Ю., известного в криминальной среде по прозвищу Детина, задержали в августе 2025 года с помощью технологии распознавания лиц. При нем были поддельные документы на имя Ш.А.

Отмечается, что в 2007 году Ю.Ю. застрелил владельца автомойки в Бишкеке, после чего скрылся. Его также подозревают в убийстве, совершенном в Алматы. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола.

Ю.Ю. числится на оперативном учете как член организованной преступной группы. В настоящее время компетентные органы КР инициировали процедуру экстрадиции.
